O mundo da música em Portugal está a ser abalado por dezenas de denúncias de assédio sexual, violação e de abuso sexual de menores. Uma artista acusou um músico de violação, o que fez com que mais casos surgissem. No total são já 80 denúncias sobre 18 músicos. Cinquenta dessas queixas estão relacionadas com um pianista, que diz estar inocente.