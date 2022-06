Denúncias de maus tratos e de discriminação racial no parto

Os médicos sentem-se ofendidos com o termo, a Ordem dos Médicos negou-a num comunicado, o que gerou um movimento popular de indignação que saiu inclusive para as ruas.



Para muitas mulheres e para as associações que as representam, o termo já nem é uma questão. Interessa-lhes questionar os métodos, as intervenções, a relação de profissionais com a grávida, e a forma como são conduzidos os partos em Portugal.