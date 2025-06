Deolinda Machado e o papel da RTP. "Não se tem a noção efetiva do que é a oferta"

O livro resulta de duas conferências internacionais e conta com uma nota introdutória assinada por Ramalho Eanes. Deolinda Machado diz que a Rádio e Televisão de Portugal tem de se dar a conhecer de forma mais eficaz.Um dos desafios que o serviço público de media enfrenta continua a ser a questão do financiamento: os valores atribuídos pelo Estado não são atualizados desde 2017.Deolinda Machado diz que é urgente haver mais investimento para que a empresa possa cumprir com o seu dever.Deolinda Machado, admite que existe uma tendência de corte, mas avisa que esse não pode ser o caminho.