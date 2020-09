Depois do Crime. Luís Miguel Militão deverá sair em liberdade dentro de dois anos

Luís Miguel Militão, autor da morte de seis empresários portugueses, em 2001, deverá sair em liberdade dentro de dois anos. É a convicção do advogado brasileiro do homem que ficou conhecido como o Monstro de Fortaleza. A RTP falou com o português no Brasil.