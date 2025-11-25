País
Depressão Cláudia no Sardoal. Nacional 358-3 ainda cortada precisa de 750 mil euros para arranjo
O Sardoal lança um apelo ao Governo para ajudar o concelho a ultrapassar os prejuízos da depressão Cláudia - 1,3 milhões de euros de prejuízos com os impactos do mau tempo de dia 13 de novembro é o que estima a autarquia.
Fotos - Câmara Municipal do Sardoal
Um estudo dos serviços técnicos do município agora conhecido aponta para que grande parte dos 1,3 milhões de euros de prejuízos, ou seja, 750 mil euros serem para pagar os estragos na Estrada Nacional (EN) 358-3.
Esta via continua cortada ao transito devido ao aluimento de um talude. Nos próximos dias vai ser reaberta apenas a veiculos ligeiros, mas a Câmara está preocupada com os constrangimentos da não circulação dos veiculos pesados, incluindo autocarros escolares.
Os serviços camarários estão a reparar estragos em bermas de estradas, equipamentos públicos e na reposição de Linhas de água.
Na Rádio Pública, Pedro Rosa, o presidente da Câmara do Sardoal, pede ao Governo para ajudar tanto a autarquia como os moradores que sofreram danos particulares.