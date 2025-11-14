Em direto
Depressão Cláudia. A evolução do mau tempo em Portugal

Depressão Cláudia. Proteção Civil fala em 2500 ocorrências desde quarta-feira

O mau tempo que se regista em Portugal continental devido à depressão Cláudia já provocou quase duas mil e 500 ocorrências, desde as duas da tarde de quarta-feira, informou a Autoridade nacional de Proteção Civil.

Foto: Erik Witsoe - Unsplash

O balanço foi feito há pouco à Antena1 pelo comandante José Rodrigues, da ANEPC, que refere que a maioria das ocorrências são inundações, quedas de árvores, e limpeza de vias.
Entre as zonas mais afectadas estão a regiões de Lisboa, Setúbal, Leiria, Coimbra e Algarve.

O comandante José Rodrigues adianta também que já procederam ao realojamento de 32 pessoas.
O responsável da Proteção Civil lembra ainda que o mau tempo se vai manter durante o fim-de-semana.


