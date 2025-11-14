País
Depressão Cláudia. Proteção Civil fala em 2500 ocorrências desde quarta-feira
O mau tempo que se regista em Portugal continental devido à depressão Cláudia já provocou quase duas mil e 500 ocorrências, desde as duas da tarde de quarta-feira, informou a Autoridade nacional de Proteção Civil.
O balanço foi feito há pouco à Antena1 pelo comandante José Rodrigues, da ANEPC, que refere que a maioria das ocorrências são inundações, quedas de árvores, e limpeza de vias.
O comandante José Rodrigues adianta também que já procederam ao realojamento de 32 pessoas. O responsável da Proteção Civil lembra ainda que o mau tempo se vai manter durante o fim-de-semana.