Depressão Cláudia. Proteção Civil fala em 2500 ocorrências desde quarta-feira

O balanço foi feito há pouco à Antena1 pelo comandante José Rodrigues, da ANEPC, que refere que a maioria das ocorrências são inundações, quedas de árvores, e limpeza de vias.



Entre as zonas mais afectadas estão a regiões de Lisboa, Setúbal, Leiria, Coimbra e Algarve.

O comandante José Rodrigues adianta também que já procederam ao realojamento de 32 pessoas.O responsável da Proteção Civil lembra ainda que o mau tempo se vai manter durante o fim-de-semana.