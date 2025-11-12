Depressão Cláudia. Proteção Civil já registou perto de 250 ocorrências

Em declarações à Antena 1, o comandante da Proteção Civil, Pedro Araújo, diz que não há vítimas a registar.





Há registo de 248 ocorrências entre as 00h00 e as 19h00 desta quarta-feira.

Em declarações à Antena 1, a meteorologista do IPMA, Patrícia Gomes, alerta que a situação deverá agravar-se no final do dia.Ao final da tarde, todo o território de Portugal Continental está sob aviso amarelo, mas a partir das 21h00 vários distritos passam para aviso laranja.

A maior parte das ocorrências está relacionada com queda de árvores.As previsões apontam para uma intensificação da chuva nas próximas horas, principalmente no norte e centro do país.Devido à depressão Cláudia, a maior parte dos distritos estão sob aviso laranja.