Depressão Cláudia. Proteção Civil regista 102 ocorrências sem feridos ou desalojados

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil verificou, das 0h00 às 8h00 desta segunda-feira, um total de 102 ocorrências ainda associadas à depressão Cláudia, a maioria na Grande Lisboa. Sem notícia de quaisquer vítimas.



A resposta a estas situações mobilizou 339 operacionais e 113 meios terrestres, de acordo com fonte oficial da Proteção Civil, citada pela agência Lusa.A chuva forte, acompanhada de vento, esteve ainda na origem de 81 inundações, dez quedas de árvores e seis limpezas de via pública, ocorrências que tiveram lugar sobretudo em Lisboa e Vale do Tejo e na península de Setúbal.

No domingo haviam sido registadas, até às 20h00, 208 ocorrências, nomeadamente inundações e limpezas, sobretudo na Área Metropolitana do Porto.

Sete distritos de Portugal continental estiveram debaixo de aviso amarelo do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Viseu, Porto, Viana do Castelo, Aveiro, Coimbra e Braga estiveram assim a amarelo até ao final da tarde de domingo. Em Leiria, o aviso perdurou até às 21h00.



c/ Lusa

