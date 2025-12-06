Depressão Davide. Aviso amarelo para chuva e agitação marítima

Prevê-se que a depressão Davide traga ainda precipitação, por vezes forte, até meio da tarde deste sábado no Minho, Douro Litoral, e nos distritos de Aveiro, Vila Real e Viseu. Estes distritos estão, por isso, com aviso amarelo.



Esta depressão está a afetar, desde sexta-feira, a costa ocidental de Portugal continental com agitação marítima forte, em particular a norte do Cabo da Roca, tendo já sido emitidos avisos, segundo o IPMA. A agitação marítima vai diminuir temporariamente durante o dia de domingo e até meio da tarde de segunda-feira.



O IPMA emitiu para os distritos do Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga aviso laranja entre as 12h00 e as 18h00 de sábado, passando depois a amarelo até às 06h00 de domingo.



Também por causa da ondulação, estão sob aviso amarelo os distritos de Faro, Setúbal e Beja entre as 12h00 deste sábado e as 03h00 de domingo.



Devido ao estado do mar, as barras marítimas de Caminha, Douro, Esposende, Vila Praia de Âncora, Póvoa do Varzim, Vila do Conde e Portinho da Ericeira estão fechadas a toda a navegação e as de Aveiro, Viana do Castelo e Figueira da Foz estão condicionadas, segundo informação divulgada no site da Autoridade Marítima Nacional.



C/Lusa