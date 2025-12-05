Depressão Davide traz agitação marítima a Portugal continental a partir de hoje

Em comunicado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) indica que a depressão Davide vai provocar até à manhã de domingo ondas de oeste/noroeste até 5,5 metros de altura significativa.

A agitação marítima vai diminuir temporariamente durante o dia de domingo e até meio da tarde de segunda-feira.

Adicionalmente, prevê-se chuva persistente, e por vezes forte a partir do final de dia de hoje e até meio da tarde de sábado no Minho e Douro Litoral, e nos distritos de Aveiro, Vila Real e Viseu.

Por isto, o IPMA emitiu aviso amarelo para os distritos de Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro e Braga, em especial nas zonas montanhosas ,entre as 00:00 e as 15:00 de sábado.

A depressão Davide não vai ter efeitos no arquipélago da Madeira.

Por causa da agitação marítima, o IPMA já tinha emitido avisos para toda a costa portuguesa para hoje e no fim de semana.

Todos os distritos da costa portuguesa estão sob aviso amarelo até às 21:00 de hoje.

O IPMA emitiu para os distritos do Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga aviso laranja entre as 12:00 e as 18:00 de sábado, passando depois a amarelo até às 06:00 de domingo.

Também por causa da ondulação, estão sob aviso amarelo os distritos de Faro, Setúbal e Beja até às 18:00 de hoje e depois entre as 12:00 de sábado e as 03:00 de domingo.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado" e o amarelo, quando há uma "situação de risco para determinadas atividades dependentes" do estado do tempo.

Devido ao estado do mar, as barras marítimas de Caminha, Douro, Esposende, Vila Praia de Âncora, Póvoa do Varzim, Vila do Conde e Portinho da Ericeira estão fechadas a toda a navegação e as de Aveiro, Viana do Castelo e Figueira da Foz estão condicionadas, segundo informação divulgada no site da Autoridade Marítima Nacional.