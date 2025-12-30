País
Depressão Francis. Aviso laranja de chuva forte para a Madeira no arranque de 2026
Chuva forte e vento intenso no primeiro dia de 2026 na Madeira. O aviso de mau tempo é, por agora, laranja. Mas pode passar a vermelho na noite da passagem de ano.
A costa sul e as regiões montanhosas da Ilha da Madeira ficam debaixo de aviso laranja, na próxima quinta-feira, primeiro dia do novo ano, por causa da previsão de chuva forte. Um quadro que levou também a Proteção Civil local a emitir um alerta à população.
De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para além da chuva, haverá vento forte, trovoada e agitação marítima a fustigar a Região Autónoma.O aviso laranja para a costa sul e as regiões montanhosas da Madeira vigoram entre as 0h00 e as 9h00 de 1 de janeiro.
A totalidade do arquipélago ficará debaixo de aviso amarelo das 18h00 de quarta-feira até às 0h00 de quinta-feira, também devido à chuva persistente e por vezes forte – e até às 9h00 por causa do vento forte.
A previsão de trovoadas frequentes e dispersas dita também aviso amarelo a vigorar entre as 0h00 e as 12h00 de quinta-feira. Jornal da Tarde | 30 de dezembro de 2025
A costa sul da Ilha da Madeira fica sob aviso amarelo, devido à previsão de agitação marítima forte, com ondas de sudoeste de quatro metros, das 0h00 às 9h00 do primeiro dia do ano.
Em comunicado, o Serviço de Proteção Civil da Madeira adverte para a possibilidade de queda de ramos ou árvores e eventuais danos para as infraestruturas de comunicações e energia, a somar ao piso rodoviário escorregadio, à possível formação de lençóis de água e ocorrência de inundações e “galgamentos costeiros”. A Proteção Civil apela para que não se circule em zonas com prédios degradados, a especial cuidado nas zonas montanhosas, vertentes expostas e zonas costeiras e se adote uma condução defensiva.
A Proteção Civil sinaliza ainda o possível arrastamento para as vias rodoviárias de objetos soltos, o desprendimento de estruturas móveis ou deficientemente fixadas, podendo causar acidentes com veículos em circulação ou mesmo transeuntes.
A população é assim aconselhada a adotar comportamentos adequados, garantir a desobstrução dos sistemas de drenagem pluvial, assegurar a fixação adequada de estruturas soltas, como andaimes, placards e estruturas suspensas, e a evitar deslocamentos desnecessários.A depressão Francis vai causar chuva, vento e ondulação fortes também em Portugal continental, mas este agravamento do estado do tempo será mais intenso na Madeira.
“Houve alterações significativas relativamente às previsões anteriores do IPMA que não davam precipitação. A situação de precipitação antecipou consideravelmente relativamente há cerca de dois dias a esta parte, pelo que devido à passagem da depressão Francis vamos ter precipitação”, explicou a meteorologista Maria João Frada, do IPMA, citada pela agência Lusa.
Até quarta-feira, o estado do tempo sofrerá a influência de um anticiclone localizado a sul da Islândia, que se estende em crista em direção à Europa Ocidental, causando uma corrente fraca de leste e o transporte de uma massa de ar polar sobre o território continental.
