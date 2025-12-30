Depressão Francis. Aviso laranja de chuva forte para a Madeira no arranque de 2026

O aviso laranja para a costa sul e as regiões montanhosas da Madeira vigoram entre as 0h00 e as 9h00 de 1 de janeiro.



A Proteção Civil apela para que não se circule em zonas com prédios degradados, a especial cuidado nas zonas montanhosas, vertentes expostas e zonas costeiras e se adote uma condução defensiva.

A depressão Francis vai causar chuva, vento e ondulação fortes também em Portugal continental, mas este agravamento do estado do tempo será mais intenso na Madeira.

c/ Lusa

A costa sul e as regiões montanhosas da Ilha da Madeira ficam debaixo de aviso laranja, na próxima quinta-feira, primeiro dia do novo ano, por causa da previsão de chuva forte. Um quadro que levou também a Proteção Civil local a emitir um alerta à população.De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera,A totalidade do arquipélago ficará debaixo de aviso amarelo das 18h00 de quarta-feira até às 0h00 de quinta-feira, também devido à chuva persistente e por vezes forte – e até às 9h00 por causa do vento forte., com ondas de sudoeste de quatro metros,Em comunicado,A Proteção Civil sinaliza ainda, podendo causar acidentes com veículos em circulação ou mesmo transeuntes.A população é assim aconselhada a adotar comportamentos adequados, garantir a desobstrução dos sistemas de drenagem pluvial, assegurar a fixação adequada de estruturas soltas, como andaimes, placards e estruturas suspensas, e a evitar deslocamentos desnecessários.“Houve alterações significativas relativamente às previsões anteriores do IPMA que não davam precipitação.”, explicou a meteorologista Maria João Frada, do IPMA, citada pela agência Lusa.Até quarta-feira, o estado do tempo sofrerá a influência de um anticiclone localizado a sul da Islândia, que se estende em crista em direção à Europa Ocidental, causando uma corrente fraca de leste e o transporte de uma massa de ar polar sobre o território continental.