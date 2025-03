Depressão Jana enfraqueceu esta noite

Entre as zero de sexta-feira e as 08 da manhã de hoje registaram-se 759 ocorrências. A maioria quedas de árvores, inundações, limpezas de via e quedas de estruturas.



Portugal continental vai continuar hoje com aguaceiros, por vezes fortes que podem ser pontualmente de granizo e acompanhados de trovoada.



13 distritos do continente estão sob aviso amarelo até às nove da noite.



O estado do tempo deve melhorar amanhã mas prevê-se novo agravamento a partir de quarta-feira com aguaceiros fortes, agitação marítima e neve.