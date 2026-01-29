Depressão Kristin. Portugal pode acionar Mecanismo Europeu de Proteção Civil

Andrea Neves - Antena 1 Este mecanismo tem por base o auxilio às populações através do envio de material, como geradores de emergência, bombas de água e até kits de primeiros socorros ou pessoal médico para ajudar o país atingido.





O território afectado deve apresentar o pedido de auxílio à Comissão Europeia no prazo de 12 semanas a contar da ocorrência da catástrofe. O auxílio financeiro proposto pela Comissão deverá, em seguida, ser sujeito à aprovação do Conselho e do Parlamento Europeu.





As ajudas que Bruxelas pode dar, se Portugal pedir

Ouve-se falar mais desta possibilidade durante os incêndios mas o Mecanismo Europeu de Proteção Civil está disponível todo o ano e para todo o tipo de catástrofes.

Para ser ativado é preciso que a Bruxelas chegue um pedido expresso de Portugal especificando as necessidades mais urgentes.



O mecanismo prevê o envio, por exemplo, de geradores. Foi o que fez o ano passado quando enviou 13 para a Irlanda depois da tempestade Eówyn que deixou 278 mil pessoas sem eletricidade.



Também já foram enviados para a Ucrânia, mas neste caso por causa dos ataques russos terem danificado as infraestruturas elétricas do país

Os países que podem vir a disponibilizar geradores só precisam de saber a voltagem e a quantidade. O que deve ser expresso no pedido, caso Portugal opte por os pedir.

A comissão europeia está atenta e o comissário com a pasta da energia já veio dizer, na rede social X, que Bruxelas está em contacto próximo com as autoridades portuguesas e com a Rede Europeia de Operadores de Redes de Transporte de Eletricidade porque a prioridade é que garantir a segurança e retorno da energia aos cidadãos prejudicados.



O Comissário tem uma visita a Portugal agendada para sexta-feira precisamente para analisar questões de energia e habitação.



Mas o Mecanismo Europeu de Proteção Civil, que ainda não recebei nenhum pedido de Portugal, pode também disponibilizar kits de primeiros socorros, equipamento médico e abrigos e bombas de água por exemplo.



A Comissão Europeia tem avançado com várias iniciativas para convocar os cidadãos para a prevenção sobretudo em caso de catástrofes naturais ou outras.



Bruxelas indica que todos os cidadãos devem ter em casa tudo o que precisarem para ser autossuficientes por 72 horas o que inclui uma lanterna, um rádio, pilhas, comida, água e medicamentos básicos bem como algum dinheiro em numerário e fotocópias de documentos importantes.



Vários países da União Europeia já aconselharam os seus cidadãos a terem esse kit em casa ou num lugar seguro.



Mais tarde, e uma vez avaliados os danos, o governo português pode recorrer ao Fundo europeu de solidariedade para catástrofes que tem regras específicas.

Este fundo ajuda a cobrir custos de emergência, reparação de infraestruturas, alojamento temporário e limpeza, demonstrando a solidariedade europeia.



Como regra geral, o FSUE pode conceder auxílio financeiro nos casos em que o total dos prejuízos diretos provocados por uma catástrofe exceda 3 mil milhões de euros (a preços de 2011) ou 0,6 % do rendimento nacional bruto (RNB) de um país da UE, consoante o que for mais baixo.





