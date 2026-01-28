Depressão "Kristin". Proteção Civil no mais alto nível de prontidão

A depressão Kristin aproxima-se de Portugal continental e toda a costa litoral está sob aviso vermelho para a agitação marítima.







Há duas salas preparadas para atuar esta noite, com o agravamento do tempo. Está previsto que a depressão tivesse mais incidência no território a partir da 1h00 da manhã, mas a Proteção Civil e o Instituto Português do Mar e da Atmosfera atualizaram o aviso e o alerta vermelho será para mais perto das 4h00 da manhã.

"O IPMA confirma a questão das velocidades do vento, que pode atingir os 150 quilómetros por hora, sendo também uma previsão", acrescentou.

"O estado de prontidão foi definido que desde a Península de Setúbal até ao Alto Minho reforçamos o nosso dispositivo a 100 por cento - estamos a falar de um estado de prontidão nível 4. Nas sub-regiões adjacentes, nomeadamente mais na região centro e norte, estamos a falar a nível 3. E a sul em nível 2".

O vento forte deve sentir-se mais na zona centro, mas pode haver queda de neve na região norte e centro. Na região de Lisboa e Península de Setúbal poderá ocorrer precipitação "forte e persistente".

Portugal continental está a ser afetado pelos efeitos da passagem da depressão Kristin, após outras duas tempestades nos últimos dias - Ingrid e Joseph -, com chuva, vento, neve e agitação marítima, tendo sido emitido vários avisos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).





Portugal continental registou até às 22h00 de terça-feira mais de 1.500 ocorrências relacionadas com o mau tempo, sobretudo inundações, queda de árvores ou estruturas e deslizamento de terras, adiantou a Proteção Civil.





Segundo o IPMA, o estado do tempo vai agravar-se a partir das 00:00 de quarta-feira, com maior impacto entre as 03h00 e as 06h00, altura em que se prevê vento muito intenso, podendo as rajadas atingir os 140 quilómetros por hora.



A Proteção Civil decidiu elevar o estado de prontidão especial para nível 4, o máximo, em toda a orla costeira entre Viana do Castelo e Setúbal, para fazer face a nova depressão meteorológica que atravessará Portugal na próxima madrugada.



O distrito de Coimbra, até Aveiro, a norte, e até Leiria, a sul, será a zona de maior risco à passagem da depressão Kristin, que sucede à depressão Joseph e que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) qualificou como "ciclogénese explosiva", termo utilizado para depressões de forte intensidade, tanto em vento como em chuva.



, confirmou à RTP a adjunta de Operações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.Daniela Fraga deixou aindaHá previsão de ventos fortes no distrito de Coimbra, segundo a responsável, que advertiu que pode subir "ligeiramente a norte para a região de Aveiro" ou ir para sul "para a região de Leiria".Face às previsões foi acionado o Centro de Coordenação Operacional Nacional, "onde estão presentes várias entidades, vários agentes de Proteção Civil a monitorizar a situação e com constante articulação". Foram também ativados os comandos regionais e sub-regionais, "para acompanhar bem de perto a situação", sobretudo para garantir "o pré-posicionamento de meios e a articulação com os meios no terreno".Perante a eventualidade de vários cenários para as próximas horas, estão preparados agentes da GNR e a PSP, assim como "entidades com responsabilidade nas comunicações" e na energia elétrica. A Cruz Vermelha está preparada para o caso de necessidade de realojamento.