Depressão "Kristin". Proteção Civil no mais alto nível de prontidão

Depressão "Kristin". Proteção Civil no mais alto nível de prontidão

Na sede da Proteção Civil, pouco depois da meia noite desta quarta-feira, as autoridades já estavam em total prontidão para o agravamento das condições meteorológicas em Portugal continental, nas próximas horas, devido à passagem da depressão "Kristin". O período perto das 4h00 da manhã é o que mais preocupa as autoridades.

Inês Moreira Santos - RTP /
José Coelho - Lusa

VER MAIS
A depressão Kristin aproxima-se de Portugal continental e toda a costa litoral está sob aviso vermelho para a agitação marítima.

Há duas salas preparadas para atuar esta noite, com o agravamento do tempo. Está previsto que a depressão tivesse mais incidência no território a partir da 1h00 da manhã, mas a Proteção Civil e o Instituto Português do Mar e da Atmosfera atualizaram o aviso e o alerta vermelho será para mais perto das 4h00 da manhã. 

"O grau de incerteza ainda está associado. Falávamos aqui a partir das 00h00 ou 1h00 da manhã. Falamos agora entre as 4h00 e as 5h00 da manhã", confirmou à RTP a adjunta de Operações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. 

Daniela Fraga deixou ainda o alerta de que se trata "apenas de uma previsão" mantendo-se um "grau de incerteza". 

Há previsão de ventos fortes no distrito de Coimbra, segundo a responsável, que advertiu que pode subir "ligeiramente a norte para a região de Aveiro" ou ir para sul "para a região de Leiria".

"O IPMA confirma a questão das velocidades do vento, que pode atingir os 150 quilómetros por hora, sendo também uma previsão", acrescentou.

Face às previsões foi acionado o Centro de Coordenação Operacional Nacional, "onde estão presentes várias entidades, vários agentes de Proteção Civil a monitorizar a situação e com constante articulação". Foram também ativados os comandos regionais e sub-regionais, "para acompanhar bem de perto a situação", sobretudo para garantir "o pré-posicionamento de meios e a articulação com os meios no terreno".

Perante a eventualidade de vários cenários para as próximas horas, estão preparados agentes da GNR e a PSP, assim como "entidades com responsabilidade nas comunicações" e na energia elétrica. A Cruz Vermelha está preparada para o caso de necessidade de realojamento. 

"O estado de prontidão foi definido que desde a Península de Setúbal até ao Alto Minho reforçamos o nosso dispositivo a 100 por cento - estamos a falar de um estado de prontidão nível 4. Nas sub-regiões adjacentes, nomeadamente mais na região centro e norte, estamos a falar a nível 3. E a sul em nível 2". 

O vento forte deve sentir-se mais na zona centro, mas pode haver queda de neve na região norte e centro. Na região de Lisboa e Península de Setúbal poderá ocorrer precipitação "forte e persistente".
Portugal continental está a ser afetado pelos efeitos da passagem da depressão Kristin, após outras duas tempestades nos últimos dias - Ingrid e Joseph -, com chuva, vento, neve e agitação marítima, tendo sido emitido vários avisos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Portugal continental registou até às 22h00 de terça-feira mais de 1.500 ocorrências relacionadas com o mau tempo, sobretudo inundações, queda de árvores ou estruturas e deslizamento de terras, adiantou a Proteção Civil.

Segundo o IPMA, o estado do tempo vai agravar-se a partir das 00:00 de quarta-feira, com maior impacto entre as 03h00 e as 06h00, altura em que se prevê vento muito intenso, podendo as rajadas atingir os 140 quilómetros por hora.

A Proteção Civil decidiu elevar o estado de prontidão especial para nível 4, o máximo, em toda a orla costeira entre Viana do Castelo e Setúbal, para fazer face a nova depressão meteorológica que atravessará Portugal na próxima madrugada.

O distrito de Coimbra, até Aveiro, a norte, e até Leiria, a sul, será a zona de maior risco à passagem da depressão Kristin, que sucede à depressão Joseph e que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) qualificou como "ciclogénese explosiva", termo utilizado para depressões de forte intensidade, tanto em vento como em chuva.
PUB
PUB