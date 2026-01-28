Depressão Kristin provoca constrangimentos no abastecimento de água no Ribatejo

Os maiores problemas acontecem em sistemas de abastecimento de água que assentam em estações elevatórias, como em duas localidades no concelho de Coruche e outras três no concelho de Torres Novas.A empresa intermunicipal Águas do Ribatejo que serve sete municípios: Almeirim, Alpiarça, Benavente, Chamusca, Coruche, Salvaterra de Magos e Torres Novas já

E acrescenta: "Esperamos que a situação não se agrave e que seja reposto o fornecimento de energia e se assim for não antecipamos muito mais consequências". Mas o diretor geral da Águas do Ribatejo deixa o aviso: "pode acontecer que à medida que as reservas de água vão sendo consumidas e se as instalações de produção não tiverem energia, poderá eventualmente vir a falhar o abastecimento numa ou noutra zona. Mas a situação está controlada".





A depressão Kristin está a causar perturbações no serviço de abastecimento de água em algumas localidades, mas a Águas do Ribatejo lembra que tem equipas técnicas no terreno para garantir a reposição da normalidade "com a maior brevidade possível".