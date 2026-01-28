País
Depressão Kristin provoca constrangimentos no abastecimento de água no Ribatejo
A depressão Kristin e os cortes de eletricidade estão a provocar constrangimentos no abastecimento de água em algumas zonas do país. É o caso do Ribatejo.
Fotografia: Águas do Ribatejo
A empresa intermunicipal Águas do Ribatejo que serve sete municípios: Almeirim, Alpiarça, Benavente, Chamusca, Coruche, Salvaterra de Magos e Torres Novas já alertou para a possibilidade de problemas no abastecimento público de água em vários concelhos da região, devido a falhas de energia elétrica e danos em infraestruturas e equipamentos.
Contactado pela rádio pública, Miguel Carrinho, o diretor geral da Águas do Ribatejo refere problemas em duas localidades no concelho de Coruche (Carrapuções e Arriça) e em três localidades no concelho de Torres Novas (Outeiro Grande, Outeiro Pequeno e Carvalhal do Pombo).
E acrescenta: "Esperamos que a situação não se agrave e que seja reposto o fornecimento de energia e se assim for não antecipamos muito mais consequências". Mas o diretor geral da Águas do Ribatejo deixa o aviso: "pode acontecer que à medida que as reservas de água vão sendo consumidas e se as instalações de produção não tiverem energia, poderá eventualmente vir a falhar o abastecimento numa ou noutra zona. Mas a situação está controlada".