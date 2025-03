Depressão Martinho. Proteção Civil alerta contra deslocações desnecessárias

Foto: Pedro A. Pina - RTP





O comandante adjunto de operações da Proteção Civil, Alexandre Penha, pede à população que evite deslocações desnecessárias.



A Proteção Civil pede ainda à população que tenha cautela na estrada, evite as orlas costeiras e as zonas ribeirinhas.



É necessário garantir a desobstrução dos sistemas de escoamento de água e a fixação de estruturas que se possam soltar. É um dos efeitos da depressão Martinho, que está nesta altura a oeste da Península Ibérica.A Proteção Civil pede ainda à população que tenha cautela na estrada, evite as orlas costeiras e as zonas ribeirinhas. Segundo o Instituto do Mar e da Atmosfera, os distritos de Faro, Beja, Setúbal, Lisboa e Leiria vão estar sob aviso laranja para precipitação entre as 21h de quarta-feira e 06h de quinta-feira.



Devido à previsão de vento com rajadas entre os 90 e os 110 quilómetros por hora, há também aviso amarelo que abrange todo o território do continente.



Já no arquipélago da Madeira foram emitidos avisos laranja para vento e agitação marítima válidos a partir da tarde e até meio da manhã de quinta-feira. Devido à previsão de vento com rajadas entre os 90 e os 110 quilómetros por hora, há também aviso amarelo que abrange todo o território do continente.