Depressão Núria. Proteção Civil registou 43 ocorrências até às 8h00 devido à chuva e ao vento

Portugal está desde quinta-feira sob efeito da depressão Nuria, que obrigou a avisos quanto ao vento, chuva e agitação marítima fortes.

Em declarações à agência Lusa, Paulo Santos, da ANEPC, disse que não há registo de vítimas, acidentes graves ou estradas cortadas e que a Península de Setúbal foi a mais afetada pelo mau tempo.

"A noite acabou por ser de alguma normalidade tendo em conta o que era expectável. Tivemos 43 ocorrências, a maioria na Península de Setúbal com 11, sete na Grande Lisboa, sete em Faro e quatro na Região de Coimbra e as restantes distribuídas por outras regiões", disse.

Por causa da previsão de mau tempo, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou os distritos de Faro, Setúbal, Lisboa, Leiria, Beja e Coimbra (até às 15:00 de hoje) sob aviso amarelo devido ao vento forte de sul/sueste, com rajadas até 80 km/h, em especial no litoral.

O IPMA colocou também hoje os 18 distritos do continente por causa da chuva por vezes forte e acompanhada de trovada.

Também os distritos de Setúbal, Lisboa, Leiria, Beja e Faro até ao final do dia de hoje devido à previsão de agitação marítima forte, com ondas de sudoeste com 4 a 4,5 metros.

O arquipélago da Madeira também está a ser afetado pela passagem da depressão Núria, tendo o IPMA emitido para hoje aviso amarelo de vento com rajadas que podem chegar aos 120 km/h nas regiões montanhosas e chuva.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.