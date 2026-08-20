Depressão típica de outono pode trazer chuva e vento a partir de domingo

Em declarações à agência Lusa, Ângela Lourenço, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), referiu que a depressão, que deverá passar a norte dos Açores antes de chegar a Portugal continental, poderá fazer-se sentir já no final de sábado, dependendo da velocidade a que se deslocar, embora o cenário mais provável aponte para a chegada dos seus efeitos no domingo.



"Esta depressão, que traz sistemas frontais associados, vai afetar-nos no início da próxima semana e, de facto, tem algumas características mais de outono. Por vezes, no verão acontecem algumas perturbações frontais que fogem um bocadinho da sua trajetória normal", explicou.



Ângela Lourenço ressalvou que a situação está a ser avaliada e monitorizada pelo IPMA, de forma a perceber se a depressão irá chegar mesmo no domingo e em que moldes.



"Nessa sua trajetória entre os Açores até chegar até nós (continente) poderão existir aqui algumas perturbações que façam com que ela adquira outro tipo de características. Vamos monitorizar e ver qual é o aspeto ou características fundamentais em termos de estado do tempo ou do impacto que possa ter", apontou.



Segundo a meteorologista, a previsão geral aponta para uma mudança da situação meteorológica, com precipitação a partir de domingo e durante boa parte da semana seguinte, "podendo por vezes ser intensa".



"Neste momento, tudo indica que, a ser mais intensa, será mais para as regiões norte e centro do que para a região sul, mas vamos ver", disse.



Ângela Lourenço adiantou que a situação poderá trazer períodos de vento mais intenso e um aumento da agitação marítima, constituindo estes os principais impactos associados à passagem da depressão.



Relativamente às temperaturas, a meteorologista ressalvou que a descida mais significativa já ocorreu na quarta-feira e que deverá continuar hoje, embora "de forma menos acentuada", não sendo esperadas grandes variações nos próximos dias.



"Poderá haver amanhã (sexta-feira) e sábado ligeiras subidas em alguns locais, (enquanto) noutros mantém-se", sublinhou.



Na terça-feira, o IPMA tinha colocado os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Bragança, Aveiro, Viseu, Guarda e Coimbra sob aviso laranja, devido à previsão de tempo quente.

