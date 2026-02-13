Depressões cada vez mais severas. Portugal é um dos países mais expostos, aponta climatologista Carlos da Câmara

Com os ciclos de seca e chuva mais rigorosos, o climatologista e docente universitário sublinha que é preciso uma postura de "formiga" em relação à água, armazenando-a quando chove - investindo em barragens e optimização dos recursos hídricos - para fazer face aos intensos períodos de seca.

Em entrevista à Antena1, Carlos da Câmara alerta que Portugal e os países mais mediterrânicos estão mais expostos a estes fenómenos climáticos, que ganham cada vez mais severidade por influência na atmosfera dos gases com efeito de estufa.