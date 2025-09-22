Deputado do Chega Gabriel Mithá Ribeiro renuncia ao lugar

Na origem do parecer da Comissão de Transparência estão as palavras “feminazi” e “diabólica” com que Mithá Ribeiro apelidou a deputada socialista Isabel Moreira.





"Não suportando a desgraça com que contamina tudo à sua volta com a sua existência depressiva que vangloria a morte, do aborto à eutanásia (...) a socialista Isabel Moreira decidiu activar a polícia política globalista em mais um auto-de-fé, queimar vivo um ser humano".



Para depois acrescentar que a deputada do PS era "feminazi" e que "nasceu para propagar o lema da sua existência diabólica: odeie o próximo como a si mesmo".





O texto levou Isabel Moreira a apresentar uma queixa à Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados contra Mithá Ribeiro.



Agora, cinco meses após o parecer da Comissão, Gabriel Mithá Ribeiro ”solicitou, nos termos do artigo 7.º do Estatuto dos Deputados, a renúncia ao mandato de deputado, sendo substituído por Rui Fernandes”, lê-se no curto comunicado do Chega.









No final de fevereiro, numa publicação no Facebook, Gabriel Mithá Ribeiro escreveu: