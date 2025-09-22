Deputado do Chega Gabriel Mithá Ribeiro renuncia ao lugar
Gabriel Mithá Ribeiro, eleito pelo círculo de Leiria, renunciou ao mandato, revela o partido em comunicado, sem dar qualquer explicação para a renúncia. O deputado foi notícia em abril depois de a Comissão de Transparência considerar que o parlamentar do Chega desrespeitou a socialista Isabel Moreira e violou o dever de urbanidade e lealdade institucional previsto no Código de Conduta dos Deputados à Assembleia da República.
Na origem do parecer da Comissão de Transparência estão as palavras “feminazi” e “diabólica” com que Mithá Ribeiro apelidou a deputada socialista Isabel Moreira.
"Não suportando a desgraça com que contamina tudo à sua volta com a sua existência depressiva que vangloria a morte, do aborto à eutanásia (...) a socialista Isabel Moreira decidiu activar a polícia política globalista em mais um auto-de-fé, queimar vivo um ser humano".
Para depois acrescentar que a deputada do PS era "feminazi" e que "nasceu para propagar o lema da sua existência diabólica: odeie o próximo como a si mesmo".
O texto levou Isabel Moreira a apresentar uma queixa à Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados contra Mithá Ribeiro.
Agora, cinco meses após o parecer da Comissão, Gabriel Mithá Ribeiro ”solicitou, nos termos do artigo 7.º do Estatuto dos Deputados, a renúncia ao mandato de deputado, sendo substituído por Rui Fernandes”, lê-se no curto comunicado do Chega.