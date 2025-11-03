Deputado municipal do PS em Setúbal detido por roubo na via pública

"A única coisa que posso dizer é que o Marco irá renunciar ao mandato enquanto deputado na Assembleia Municipal e que este é um caso que não tem nada de política, nada a ver com a ação política. É um drama familiar e pessoal", disse à agência Lusa o vereador Fernando José.

"Fomos todos apanhados de surpresa. Lamentamos profundamente o drama pessoal e familiar", acrescentou o autarca socialista.

A notícia da detenção do deputado municipal Marco Costa "por roubo na via pública" foi avançada hoje de manhã na página oficial do jornal O Setubalense na rede social Facebook.

Fontes do PS de Setúbal confirmaram à agência Lusa que Marco Costa terá sido notificado para ser presente ainda hoje ao Tribunal de Setúbal.