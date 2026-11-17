Fernando Cardoso, deputado da Assembleia Municipal do Porto, foi detido na noite de segunda-feira quando se preparava para entrar na Câmara. Em causa estão suspeitas de violência doméstica.





Segundo o Jornal de Notícias, Fernando Cardoso é suspeito do crime de violência doméstica sobre uma ex-companheira.





Terá sido detido por quatro agentes à paisana no momento em que se dirigia aos Paços do Concelho para uma reunião extraordinária da Assembleia Municipal, convocada para discutir a crise na habitação.





Fernando Cardoso acompanhou os polícias sem oferecer resistência, de acordo com o JN.





O jornal indica ainda que a queixa partiu da ex-companheira do deputado municipal, que terá relatado episódios de violência ao longo da relação.





A denúncia refere que, mesmo após terminar a relação, a mulher terá continuado a ser perseguida por Fernando Cardoso e teve de procurar abrigo em casa de familiares.





Na sequência da queixa, o Ministério Público emitiu um mandado de detenção fora de flagrante delito, o que levou à detenção pelos agentes da PSP.