Deputados do PSD de Leiria questionam ministra sobre saúde pública no distrito

Numa pergunta entregue na Assembleia da República e dirigida à ministra Marta Temido, os parlamentares começam por dizer que "as unidades de saúde pública são por norma pilares fundamentais no apoio à garantia da saúde pública no território" e, "neste momento pandémico, têm papel fundamental no acompanhamento estratégico de execução do combate" à covid-19.

"O acréscimo de trabalho motivado pelo efeito da pandemia trouxe naturalmente dificuldades para dar resposta atempada às solicitações imediatas, levando em muitos casos a situações de eventual `burnout` dos profissionais", lê-se no documento.

Segundo os deputados, "no distrito de Leiria, pelo que é do conhecimento público", faltam delegados de saúde em Pombal, Batalha, Porto de Mós e Ansião.

Citando a imprensa regional, os sociais-democratas adiantam que "dos 10 médicos que fazem parte do serviço do Pinhal Litoral (Pombal, Batalha, Leiria, Marinha Grande e Porto de Mós), quatro estão de baixa e um estará de férias e com pedido de exoneração".

"Com base nesta informação, estarão apenas metade dos médicos em efetividade de funções, pelo que agrava o diagnóstico aqui apresentado", sustentam os parlamentares, referindo que "serão outros profissionais de concelhos limítrofes que acumulam as ditas funções".

Os deputados do PSD eleitos pelo círculo de Leiria questionam a tutela sobre o número de concelhos que não têm delegados de saúde efetivos e na falta destes "quem os substitui em cada um dos concelhos".

No texto, os deputados perguntam ainda à ministra da Saúde se assume "a responsabilidade" por falhas que ocorram resultante da acumulação de funções e de que forma e em quanto tempo pretende "colmatar rapidamente estas falhas".

O distrito de Leiria, com 16 concelhos, registou desde o início da pandemia, em março, 2.799 casos confirmados do novo coronavírus, mantendo-se 794 ativos, segundo o último boletim da Comissão Distrital de Proteção Civil, divulgado às 01:39 de hoje.

Há ainda 1.940 pessoas recuperadas e 65 óbitos.

Em Portugal, morreram 3.021 pessoas dos 187.237 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.