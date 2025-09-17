Dermatologia Santa Maria. Ministra diz que é cedo para falar em infrações

A ministra da Saúde revelou, esta manhã, no Parlamento que não há ainda conclusões da inspeção ao caso do dermatologista que ganhou mais de 50 mil euros num único dia de cirurgias.

Ana Paula Martins explicou que a IGAS está a ver caso a caso todas as situações, em várias unidades, que podem constituir infração e promete os relatórios para breve.



A ministra diz que sem isso é imprudente tirar conclusões. Mas garante que os problemas do atual programa de recuperação das listas de espera tem fragilidades pelo que vai ser substituído.



O novo vai avançar já em três hospitais em projeto-piloto.