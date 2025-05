Dermatologista do Santa Maria ganhou 50 mil euros num dia com cirurgias

Há profissionais de Saúde a aproveitarem-se de forma indevida da atividade cirúrgica adicional que se faz no Serviço Nacional de Saúde, para diminuir as listas de espera.O caso foi divulgado pela CNN Portugal e vai agora ser investigado. A Inspeção Geral da Saúde admite que a situação é grave, mas até lá a ministra da que tutela a pasta da Saúde pede que não de tome a parte pelo todo.

A administração do Santa Maria já pediu informações sobre o que aconteceu. Consoante o relatório, garante a ministra, o próximo governo vai atuar.



Nuno Rodrigues, do Sindicato Independente dos Médicos, em declarações no programa Antena Aberta, considera que há aqui motivos para investigar, até porque este caso não parece uma situação normal, sendo que os procedimentos não foram seguidos no caso do Santa Maria.Ouvida também pela Antena Aberta, Joana Bordalo e Sá da Federação Nacional dos Médicos acusa a ministra da Saúde de ser responsável por esta situação.