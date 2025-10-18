País
Derrapagem de 64 milhões no Hospital Oriental de Lisboa
O Hospital Oriental de Lisboa, que já está em construção para substituir seis unidades da capital, vai custar mais 64 milhões de euros do que o previsto. Em causa está uma resolução do Tribunal de Contas que impôs a inclusão de isolamento de base contra sismos para dar o aval à parceria público-privada.
O Hospital de Todos os Santos, planeado há 40 anos, é considerado um projeto crítico. Tem um financiamento de 100 milhões através do PRR para aplicar até agosto do próximo ano, mas estes atrasos geram preocupação pelo potencial desperdício das verbas.