Derrocada Borba. Tribunal da Relação de Évora ordena repetição do julgamento

(em atualização)





O Tribunal da Relação de Évora mandou hoje repetir o julgamento dos seis arguidos absolvidos no processo da derrocada da Estrada Municipal 255 (EM255), entre Borba e Vila Viçosa, que provocou cinco mortos, a 19 de novembro de 2018.



Em comunicado, o tribunal explicou que o acórdão das três juízas desembargadoras está sustentado em dois pontos, contradição insanável na fundamentação da decisão e erro notório na apreciação da prova.

