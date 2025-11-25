País
Derrocada Borba. Tribunal da Relação de Évora ordena repetição do julgamento
O Tribunal da Relação de Évora ordenou, esta terça-feira, a repetição do julgamento do processo sobre a derrocada da Estrada Municipal 255, em Borba, que em 2018 provocou cinco vítimas mortais.
(em atualização)
O Tribunal da Relação de Évora mandou hoje repetir o julgamento dos seis arguidos absolvidos no processo da derrocada da Estrada Municipal 255 (EM255), entre Borba e Vila Viçosa, que provocou cinco mortos, a 19 de novembro de 2018.
Em comunicado, o tribunal explicou que o acórdão das três juízas desembargadoras está sustentado em dois pontos, contradição insanável na fundamentação da decisão e erro notório na apreciação da prova.
