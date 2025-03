Desabamento de parte de prédio em Lisboa danifica carro

Os moradores do edifício estavam ausentes no momento da queda da parede do edifício.



Seguiram para o local elementos da Proteção Civil Municipal com o objetivo de providenciar alojamento temporário, uma vez que há habitações a descoberto.O edifício contíguo está em obras, pelo que o desabamento pode ter decorrido da trepidação gerada por estes trabalhos. Hipótese admitida pelos bombeiros.





O alerta foi dado pelas 13h25, de acordo com o Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, que destacou seis viaturas e 15 operacionais. A Rua de Campo de Ourique foi fechada ao trânsito com vista à remoção dos destroços.



Ouvido pela equipa de reportagem da RTP, o comandante da operação de socorro, José Caetano, do Regimento de Sapadores, adiantou que "diretamente há duas pessoas afetadas do número 85", que "em princípio serão desalojadas".



Numa vila próxima "residem 35 pessoas" cujo "único acesso à via pública seria através do número 81, zona onde se deu parcialmente a derrocada", explicou o responsável.

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, que se encontava na zona quando se deu a queda da parede do edifício, aponta o dedo ao responsável pelas obras."Uma testemunha que estava aqui, um senhor, disse-me que uma hora antes já tinham visto algumas fissuras numa parede e que a obra não parou. A obra devia ter parado imediatamente", afirmou o autarca, que indicou estar já