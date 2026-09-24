País
Des.Acordo é o novo programa da RTP Notícias. Entre o IVA Zero e a violência doméstica, três deputadas à procura de consenso
PS e Chega aproximam-se nas propostas para aliviar o custo de vida, enquanto o PSD critica medidas que considera pouco justas. Na estreia do Des.Acordo, três deputadas discordaram sobre a resposta ao aumento dos preços, mas acabaram por encontrar um tema em que estão de acordo: o combate à violência doméstica.
Na RTP Notícias passa a haver Des.Acordo todas as quartas-feiras. E, na estreia, também não houve acordo sobre a melhor forma de responder ao aumento do custo de vida. À mesma mesa, três deputadas, Ana Gabriela Cabilhas, do PSD, Patrícia Carvalho, do Chega, e Marina Gonçalves, do PS debateram três perspetivas e diferentes caminhos para tentar aliviar o peso dos preços no orçamento das famílias.
Houve acordo no Des.AcordoApesar das divergências sobre a forma de combater o aumento do custo de vida, houve um tema que conseguiu acordo: o combate à violência doméstica. Ana Gabriela Cabilhas reconheceu que existe um "grande património legislativo", mas defendeu que é preciso garantir maior eficácia das políticas públicas no terreno. Patrícia Carvalho considerou também que é "um tema que nos une", embora tenha sublinhado que o trabalho feito nos últimos anos "não é suficiente". Já Marina Gonçalves destacou a necessidade de prevenção e de "coragem" para encontrar novas respostas. As três concordaram num ponto: enquanto continuarem a existir situações de violência doméstica, há trabalho por fazer.
É este o desafio do Des.Acordo: três deputadas, três perspetivas e muitos pontos de divergência. Mas, em cada programa, a tentativa de encontrar pelo menos um ponto em comum.
Des.Acordo para ver todas as quartas-feiras, às 23h00, na RTP Notícias.
Esteve em discussão o IVA zero no cabaz alimentar e a redução do IVA nos combustíveis, medidas defendidas pelo PS e pelo Chega, mas podem os partidos chegar a acordo no Orçamento do Estado? Para Marina Gonçalves, do PS, a aproximação a propostas do Chega não significa um entendimento político. "Nada tem a ver com dar a mão ao Chega, tem a ver com a avaliação do estado do país e do rendimento dos portugueses", afirmou. "Na proposta do PS, estas medidas custam 132 milhões de euros, a folga gerada pelo aumento da receita inerente ao aumento do combustível, permite pagar estas medidas. Não é um problema financeiro aprovar estas medidas, é mesmo uma opção."
Patrícia Carvalho, do Chega, disse que "o PS não contava era que o Chega se chegasse à frente" com propostas semelhantes. "Porque é que o entendimento não pode ser amanhã na votação dos nossos projetos? Nós sempre estivemos disponíveis para negociar e aprovar projetos de outros partidos.", defendeu.
Do lado do PSD, Ana Gabriela Cabilhas apontou para aquilo que considera ser uma competição entre PS e Chega ao nível da oposição, "parece que estamos num leilão de medidas." A deputada criticou as medidas por entender que não distinguem entre quem tem maiores e menores rendimentos.
Patrícia Carvalho, do Chega, disse que "o PS não contava era que o Chega se chegasse à frente" com propostas semelhantes. "Porque é que o entendimento não pode ser amanhã na votação dos nossos projetos? Nós sempre estivemos disponíveis para negociar e aprovar projetos de outros partidos.", defendeu.
Do lado do PSD, Ana Gabriela Cabilhas apontou para aquilo que considera ser uma competição entre PS e Chega ao nível da oposição, "parece que estamos num leilão de medidas." A deputada criticou as medidas por entender que não distinguem entre quem tem maiores e menores rendimentos.
"O governo de Luís Montenegro tem dito de forma muito clara «Nós não queremos nem os défices de Sócrates nem os excedentes à custa do sacrifício dos portugueses, como Mário Centeno apresentava. (...) É esta justiça social que tem de ser trazida para a mesa", defendeu.
Houve acordo no Des.AcordoApesar das divergências sobre a forma de combater o aumento do custo de vida, houve um tema que conseguiu acordo: o combate à violência doméstica. Ana Gabriela Cabilhas reconheceu que existe um "grande património legislativo", mas defendeu que é preciso garantir maior eficácia das políticas públicas no terreno. Patrícia Carvalho considerou também que é "um tema que nos une", embora tenha sublinhado que o trabalho feito nos últimos anos "não é suficiente". Já Marina Gonçalves destacou a necessidade de prevenção e de "coragem" para encontrar novas respostas. As três concordaram num ponto: enquanto continuarem a existir situações de violência doméstica, há trabalho por fazer.
É este o desafio do Des.Acordo: três deputadas, três perspetivas e muitos pontos de divergência. Mas, em cada programa, a tentativa de encontrar pelo menos um ponto em comum.
Des.Acordo para ver todas as quartas-feiras, às 23h00, na RTP Notícias.