Des.Acordo é o novo programa da RTP Notícias. Entre o IVA Zero e a violência doméstica, três deputadas à procura de consenso





Esteve em discussão o IVA zero no cabaz alimentar e a redução do IVA nos combustíveis, medidas defendidas pelo PS e pelo Chega, mas podem os partidos chegar a acordo no Orçamento do Estado? Para Marina Gonçalves, do PS, a aproximação a propostas do Chega não significa um entendimento político. "Nada tem a ver com dar a mão ao Chega, tem a ver com a avaliação do estado do país e do rendimento dos portugueses", afirmou. "Na proposta do PS, estas medidas custam 132 milhões de euros, a folga gerada pelo aumento da receita inerente ao aumento do combustível, permite pagar estas medidas. Não é um problema financeiro aprovar estas medidas, é mesmo uma opção."







Patrícia Carvalho, do Chega, disse que "o PS não contava era que o Chega se chegasse à frente" com propostas semelhantes. "Porque é que o entendimento não pode ser amanhã na votação dos nossos projetos? Nós sempre estivemos disponíveis para negociar e aprovar projetos de outros partidos.", defendeu.



Do lado do PSD, Ana Gabriela Cabilhas apontou para aquilo que considera ser uma competição entre PS e Chega ao nível da oposição, "parece que estamos num leilão de medidas." A deputada criticou as medidas por entender que não distinguem entre quem tem maiores e menores rendimentos. Para Marina Gonçalves, do PS, a aproximação a propostas do Chega não significa um entendimento político. "Nada tem a ver com dar a mão ao Chega, tem a ver com a avaliação do estado do país e do rendimento dos portugueses", afirmou. "Na proposta do PS,Não é um problema financeiro aprovar estas medidas, é mesmo uma opção."Patrícia Carvalho, do Chega, disse que "o PS não contava era que o Chega se chegasse à frente" com propostas semelhantes.Nós sempre estivemos disponíveis para negociar e aprovar projetos de outros partidos.", defendeu.Do lado do PSD, Ana Gabriela Cabilhas apontou para aquilo que considera ser uma competição entre PS e Chega ao nível da oposição, "parece que estamos num leilão de medidas." A deputada criticou as medidas por entender que não distinguem entre quem tem maiores e menores rendimentos.





"O governo de Luís Montenegro tem dito de forma muito clara «Nós não queremos nem os défices de Sócrates nem os excedentes à custa do sacrifício dos portugueses, como Mário Centeno apresentava. (...) É esta justiça social que tem de ser trazida para a mesa", defendeu.





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Houve acordo no Des.Acordo Apesar das divergências sobre a forma de combater o aumento do custo de vida, houve um tema que conseguiu acordo: o combate à violência doméstica. Ana Gabriela Cabilhas reconheceu que existe um "grande património legislativo", mas defendeu que é preciso garantir maior eficácia das políticas públicas no terreno. Patrícia Carvalho considerou também que é "um tema que nos une", embora tenha sublinhado que o trabalho feito nos últimos anos "não é suficiente". Já Marina Gonçalves destacou a necessidade de prevenção e de "coragem" para encontrar novas respostas. As três concordaram num ponto: enquanto continuarem a existir situações de violência doméstica, há trabalho por fazer. Apesar das divergências sobre a forma de combater o aumento do custo de vida, houve um tema que conseguiu acordo: o combate à violência doméstica.reconheceu que existe um "grande património legislativo", mas defendeu quedas políticas públicas no terreno., embora tenha sublinhado que o trabalho feito nos últimos anos "não é suficiente". Jádestacou a necessidade de prevenção e de. As três concordaram num ponto: enquanto continuarem a existir situações de violência doméstica, há trabalho por fazer.



É este o desafio do Des.Acordo: três deputadas, três perspetivas e muitos pontos de divergência. Mas, em cada programa, a tentativa de encontrar pelo menos um ponto em comum.



Des.Acordo para ver todas as quartas-feiras, às 23h00, na RTP Notícias.





E, na estreia, tambémÀ mesma mesa, três deputadas,debateram três perspetivas e diferentes caminhos para tentar aliviar o peso dos preços no orçamento das famílias.