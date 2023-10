Desaparecidos na Póvoa de Varzim. Buscas limitadas pela noite

As buscas pelos desaparecidos decorreram junto ao molhe norte e por terra estenderam-se até à praia do Fragosinho com a colaboração dos bombeiros, não se sabendo se as pessoas, com mais de 60 anos, estarão ou não no mar.



A operação foi dificultada pelo nevoeiro até meio da tarde.



O alerta para o desaparecimento destas duas pessoas foi dado ontem à tarde por um familiar. Uma pessoa que integrava o mesmo grupo dos desaparecidos foi encontrada sem vida no dia de sábado.



A serem suspensas às 20h00, as buscas deverão ser retomadas às 08h00 de segunda-feira.