Descida de aeronave em São João da Caparica captada em vídeo

Foto: André Kosters - Lusa

É o primeiro vídeo do acidente que matou duas pessoas. As câmaras de filmar do site Surfline captaram o momento em que o Cessna-152 se aproximou do areal e passou muito perto dos banhistas.



O Presidente da República apresentou esta quinta-feira as condolências às famílias das duas vítimas mortais, uma criança de oito anos e um homem de 56.



Marcelo rebelo de Sousa emitiu uma nota no portal da Presidência.