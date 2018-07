Descoberto lago de água salgada em Marte

ESA/DLR/FU BERLIN/CC BY-SA

Está confirmada a existencia de água em Marte. Um lago com 20 km foi descoberto no pólo sul do planeta.



Uma descoberta feita por cientistas italianos e que esta tarde foi revelada pela revista Science.



Desde 2011 que equipas de cientistas suspeitavam da existência destas massas de água, Agora, Com a informação enviada pela sonda europeia Mars Express foi possivel confirmar a existência de água em Marte.





Uma descoberta aqui explicada pelo jornalista Mário Galego