Desconfinamento. DGS ponderou bem alterações desta sexta-feira diz Governo

Esta manhã, foram atualizadas as normas da DGS para recintos desportivos.



E ficou a saber-se que é permitida a ocupação da lotação total de lugares sentados em estádios e pavilhões. Neste caso o uso de máscara é obrigatório.



Já desde ontem se sabia que bares e discotecas reabrem a partir da próxima meia noite. O acesso é feito com certificado digital e o uso de máscara não é obrigatório.



Tal como nas empresas, que terão de decidir se os trabalhadores devem ou não usar máscara.



Ter-se-á sempre de usar máscara em lares, transportes públicos, unidades de saúde, espaços comerciais com mais de 400 metros quadrados, nas salas de aula, em cabeleireiros e em todos os setores de atividade em que haja contacto físico com o cliente.