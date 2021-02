Desconfinamento. Governo sob pressão de partidos e do Presidente

O PS diz que não é tempo de precipitações e adianta que o Governo já está a preparar um plano para o desconfinamento, que poderá acontecer entre final de março e o início de abril. As garantias dos socialistas chegam depois de todos os outros partidos terem exigido datas ou critérios para que o país possa reabrir.