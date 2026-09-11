Desconvocada greve do INEM após reunião no Ministério da Saúde

O Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar desconvocou a greve prevista para este mês, após uma reunião com o ministério da Saúde e o Instituto de Emergência Médica (INEM).







"Felizmente, foi possível estabelecer um acordo com o Governo e o INEM, que permite não só manter a atual resposta do INEM, mas assumindo ainda os compromissos do seu reforço".



Rui Lázaro admitiu aos jornalistas, no fim da reunião no Ministério da Saúde, que houve cedências de ambos os lados e que a greve foi desconvocada. "Hoje será um dia que ficará marcado na história da Emergência Médica", anunciou o presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-hospitalar.Rui Lázaro admitiu aos jornalistas, no fim da reunião no Ministério da Saúde, que houve cedências de ambos os lados e que a greve foi desconvocada.



