País
Desconvocada greve do INEM após reunião no Ministério da Saúde
A greve do INEM que estava marcada para 14 e 28 de setembro foi desconvocada depois de o Governo e o sindicato terem chegado a um acordo.
O Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar desconvocou a greve prevista para este mês, após uma reunião com o ministério da Saúde e o Instituto de Emergência Médica (INEM).
"Hoje será um dia que ficará marcado na história da Emergência Médica", anunciou o presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-hospitalar. "Felizmente, foi possível estabelecer um acordo com o Governo e o INEM, que permite não só manter a atual resposta do INEM, mas assumindo ainda os compromissos do seu reforço".
Rui Lázaro admitiu aos jornalistas, no fim da reunião no Ministério da Saúde, que houve cedências de ambos os lados e que a greve foi desconvocada.
Rui Lázaro admitiu aos jornalistas, no fim da reunião no Ministério da Saúde, que houve cedências de ambos os lados e que a greve foi desconvocada.
Na reunião, em que estiveram presentes a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, e o presidente do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), Luís Cabral, ficou acordado que o projeto de afetação das 56 ambulâncias de emergência médica permanece tal qual como está hoje, uma das principais reivindicações do sindicato.
Segundo o dirigente sindical, as 56 ambulâncias ficam afetas integralmente à assistência pré-hospitalar aos cidadãos.
"Em casos pontuais, podem ser solicitadas pelas ULS para fazer uma ou outra transferência e, nesse caso, o INEM enviará as ambulâncias menos diferenciadas", explicou.
Segundo o dirigente sindical, as 56 ambulâncias ficam afetas integralmente à assistência pré-hospitalar aos cidadãos.
"Em casos pontuais, podem ser solicitadas pelas ULS para fazer uma ou outra transferência e, nesse caso, o INEM enviará as ambulâncias menos diferenciadas", explicou.