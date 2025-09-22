Desejo da Conferência Islâmica da CPLP. Mais proximidade entre as comunidades islâmicas que falam português

Foto: Cristina Borges - Antena 1

Condenar as violações dos direitos humanos no mundo, apoiar a Palestina na busca de uma solução justa e duradoura e rejeitar todas as forma de violência, terrorismo ou discriminação. São alguns dos pontos gravados na Carta de Lisboa, redigida no encerramento da terceira Conferência Islâmica dos Países de Língua Portuguesa, que decorreu, entre os dias 19 e 20, na Mesquita Central de Lisboa.