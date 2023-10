A pandemia fez baixar o desempenho dos alunos, sobretudo do 3.º e 4.º anos. É a conclusão de um estudo do Instituto de Avaliação Educativa responsável pelos exames e outras provas. Os estudantes com piores resultados face a 2021 foram os do 6.º ano, cujo desempenho baixou a todos os níveis de proficiência na literacia científica.