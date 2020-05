Desinfeção em curso no centro logístico da Sonae na Azambuja

A empresa garante estar a cumprir o plano de contingência e a desfasar os horários dos turnos para evitar contactos.



A reportagem da RTP no local ouviu João Salvado, trabalhador temporário da Sonae, que disse estar assintomático. Mas não pôde entrar ao serviço por ter acusado uma temperatura de 37,1 graus.



"Sou um indivíduo que não tem sintomas, cumpro as minhas regras de segurança, tanto à entrada, como lá dentro. Só tiro a máscara para comer. Tenho sempre um kit de luvas. Gasto o gasóleo de transporte, mandam-me para casa, não ganho o dia e não me pagam as despesas de deslocação", queixou-se.



"Não sinto tosses, não sinto nada. Já me apalpei. Conheço bem o meu corpo, desde os seis ou sete anos de idade", acrescentou.