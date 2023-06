Desinformação na sociedade debatida por especialistas

Além de Santos Silva, como orador principal, a iniciativa conta com a presença de Ramón Salaverría, coordenador do projeto Iberifier, que vai abordar o papel do observatório de media digitais e da desinformação, da qual a Lusa é parceira, e de Vítor Tomé, do ISCTE, irá falar sobre a aplicação da literacia no âmbito das novas políticas europeias.O Iberifier é um projeto que visa combater a desinformação e integra 23 centros de investigação e universidades ibéricas, as agências noticiosas portuguesa, Lusa, e espanhola, EFE, e "fact checkers" como o Polígrafo e Prova dos Factos - Público, de Portugal, e Maldita.es e Efe Verifica, de Espanha.O estudo será apresentado por Ángel Badillo Matos (ElCano), Maria Jose Rementeria (BSC), Vania Baldi e Miguel Paisana (OberCom), decorrendo depois um debate com os autores do relatório, moderado pela diretora de informação da Lusa, Luísa Meireles.O consórcio Iberifier é um dos 14 observatórios multinacionais de meios digitais e desinformação promovido pela Comissão Europeia, tem como coordenador Ramón Salaverría, da Universidade de Navarra, e inclui, entre outras, a Universidade Carlos III, de Santiago de Compostela, de Espanha, e ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa e Universidade de Aveiro, de Portugal.