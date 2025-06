Desinformação política, IA e propaganda russa afeta países europeus em maio

No documento, o observatório destacou no plano ibérico (liderado pelo IBERIFIER) a existência de dois `sites` "ligados a uma campanha de influência nas eleições polacas que gastaram quase 40.000 euros em anúncios nas redes sociais para atacar os partidos políticos espanhóis PP e VOX", refere a organização citando o `fact-checker` espanhol Maldita.

Neste caso, "as suas contas no Facebook e no Instagram têm menos de 200 seguidores, mas os seus anúncios geraram mais de 18 milhões de impressões. As campanhas mais ativas visaram o PP por causa da forma como lidou com a tempestade DANA e espalhou desinformação", lê-se na informação disponibilizada no `site` do EDMO.

No caso francês, a organização salienta desinformação relacionada com "testes realizados por um laboratório norte-americano em amostras de produtos de dezenas de marcas de `fast-food` (comida rápida) na Califórnia, que revelaram a presença de ADN de ratos e de seres humanos em alguns hambúrgueres", de acordo com uma verificação de factos da agência France Presse.

Já em Itália, a desinformação gerada com recurso a inteligência artificial generativa (GenAI) alcançou um novo máximo em abril, passando de 5,8% no mês anterior para 11,6% em abril, "o valor mais elevado alguma vez registado", segundo o Observatório dos Media Digitais Italiano (IDMO).

Também no Luxemburgo, as plataformas de IA generativa estão cada vez mais acessíveis e são, por vezes, utilizadas para analisar informação que circula, em redes sociais, por exemplo, refere o EDMO Belux, que abrange as comunidades linguísticas de Luxemburgo e Bélgica.

Em maio, a Alemanha e a Lituânia foram afetadas por desinformação referente, sobretudo, ao caso que envolveu o chanceler alemão, Friedrich Merz, o Presidente francês, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, aquando de uma visita à Ucrânia no início do mês.

"Após a visita, circulou na internet um vídeo de baixa qualidade que afirmava falsamente que Macron está a esconder um saco de cocaína durante uma sessão fotográfica. Na realidade, estava a pegar num lenço de papel", refere a agência de Imprensa Alemã (dpa).

Na Dinamarca, Noruega e Finlândia, os verificadores de factos nórdicos descobriram que os `chatbots` de IA (assistente virtual que usa inteligência artificial e programação para comunicar por texto com utilizadores) utilizam os `sites` da rede de desinformação russa Pravda quando solicitados nas línguas nórdicas, reproduzindo, por vezes, a propaganda russa, de acordo com o Observatório Nórdico de Media Digital e Desordem da Informação (NORDIS).