Desinteresse de estrangeiros em eleições leva a discursos populistas

É a conclusão de um estudo realizado pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto, que salienta que os partidos políticos não dão atenção aos estrangeiros que vivem no país, porque isso não lhes rende votos.



Um estudo da Universidade do Porto recomenda incentivos à participação eleitoral e partidária dos imigrantes que vivem em Portugal, para reforçar a integração e a permanência destas pessoas no país.