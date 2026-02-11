Deslizamento de terra afeta reservatório e abastecimento de água na Régua

José Manuel Gonçalves adiantou à agência Lusa que, em consequência do deslizamento de terras, a cobertura do depósito cedeu, ficando também a conduta entupida.

O reservatório pertence à empresa Águas do Norte, responsável pelo abastecimento em alta e, segundo o autarca, no local já se procede à retirada de água daquela infraestrutura, uma operação que deverá demorar várias horas.

O autarca garantiu que se procura uma alternativa para o abastecimento de água àquela população.

Em comunicado, a Câmara da Régua adiantou que "será efetuada uma resolução provisória, com o objetivo de minimizar os constrangimentos causados à população, sendo o abastecimento reposto com a maior brevidade possível".

Em consequência do mau tempo, como a chuva intensa que está a provocar a saturação dos solos, têm-se verificado várias derrocadas, abatimentos de estadas e quedas de muros nos concelhos do Douro, inseridos no distrito de Vila Real.

Hoje mesmo, o município da Régua informou que por motivos de segurança, a estrada que liga Godim a Fontelas estará temporariamente cortada ao trânsito.

Neste concelho, desde o dia 02 de fevereiro e as 19:00 de hoje foram contabilizadas 185 ocorrências relacionadas com o mau tempo.

Em Mesão Frio, Santa Marta de Penaguião, Sabrosa e Alijó foram também reportados constrangimentos em vias rodoviárias.

Em Vila Real, segundo o presidente da Câmara, Alexandre Favaios, as principais preocupações estão centradas na Avenida Primeiro de Maio, no centro da cidade, onde um troço de uma das três faixas de rodagem -- no sentido centro/ponte metálica - se encontra condicionado devido a um abatimento identificado na via que está a ser monitorizado.

A Primeiro de Maio é uma das principais artérias da cidade, mas no concelho e também devido a um abatimento, a Estrada Municipal 313 está condicionada na zona de Nogueira.

No centro da cidade de Vila Real verificou-se na terça-feira um corte de eletricidade alegadamente devido a uma avaria num posto de transformação, provocada pelo mau tempo, onde a E-Redes colocou um gerador.

A Lusa tentou obter mais informações junto da empresa, o que não foi possível até ao momento.

Hoje, em consequência do vento forte a cobertura de um edifício foi arrancada obrigando ao corte temporário da Rua das Botelhas, em Vila Real, para a limpeza da via.

Apesar da situação de cheia, os rios Douro, no Peso da Régua, e Tâmega, em Chaves, mantiveram hoje os caudais estáveis.