Desmantelada rede de tráfico de droga no concelho de Ponte de Sor

Em comunicado, o Comando Territorial de Portalegre disse que as detenções ocorreram na quarta-feira, no âmbito de uma investigação por crime de tráfico de droga que durou "cerca de dois anos" e que permitiu identificar o principal suspeito.

Os detidos foram constituídos arguidos e presentes no dia seguinte ao Tribunal Judicial de Ponte de Sor, tendo sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva a dois dos detidos e apresentações semanais e bissemanais em posto policial aos restantes.

No decorrer da investigação, os militares da guarda intercetaram a viatura do principal suspeito, realizando depois uma revista pessoal que permitiu encontrar uma "elevada quantidade de produto estupefaciente, motivo que levou à sua detenção em flagrante delito".

Foi ainda dado cumprimento a quatro mandados de busca domiciliária e a cinco mandados de detenção.

Na ação da GNR foram apreendidas perto de seis mil doses de cocaína, mais de 1.200 doses de heroína, três doses de haxixe, além de 13 telemóveis e um computador portátil.

De acordo com a nota da GNR, a ação contou com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal do Comando Territorial de Portalegre e do Grupo de Intervenção de Operações Especiais (GIOE) da Unidade de Intervenção (UI).