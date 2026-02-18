"Desmazelo". Câmara da Golegã toma medidas para que 400 consumidores de água paguem dívidas

Na Golegã, cerca de quatro centenas de famílias com dívidas no pagamento da água correm o risco de não terem água nas torneiras se não pagarem o que devem ao município.

O presidente da Câmara Municipal da Golegã, António Camilo, na rádio pública, fala de "desmazelo" dos consumidores que não pagam e considera a situação insustentável.

A Câmara Municipal da Golegã endurece a sua posição após o fim dos prazos e avança para a cobrança coerciva de 303 mil euros em dívidas da água depois de várias diligências que incluem a possibilidade de pagamentos através de prestações até ao final do ano.

Para quem não pagar, após avançarem os cortes no abastecimento, a Câmara também pretende avançar com processos junto dos infratores, para recuperar a receita em atraso.
