Despedimentos no Hotel Cascais Miragem. CGTP pede intervenção urgente do Governo

Em causa está um despedimento coletivo de 177 trabalhadores por causa de uma remodelação.



As obras arrancam em novembro e está previsto que fiquem concluídas em 2028. Um investimento de 80 milhões de euros.



O sindicato agendou uma ação de denúncia esta manhã junto ao hotel, bem como a realização de um plenário mas os trabalhadores foram impedidos de participar.



Estiveram apenas 5 que se juntaram aos dirigente sindicais.



A iniciativa contou com a presença do secretário-Geral da CGTP. Tiago Oliveira pede uma intervenção urgente ao governo.



Quanto ao Sindicato da Hotelaria do Sul, este está aguardar o agendamento de uma reunião com o Secretário de Estado do Trabalho e acrescenta que foram apresentadas várias propostas à administração do Hotel Cascais Miragem, mas estas não foram aceites.