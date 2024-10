Desperdício alimentar: como evitar deitar ao lixo 350 euros por ano

Em Portugal, as ideias para diminuir o desperdício alimentar multiplicam-se. Desde a recolha de bens alimentares, para entregar a quem precisa, ou cabazes com preços reduzidos para que alimentos confecionados ou frescos não se percam no caixote do lixo.

É o que acontece num hotel de luxo em Cascais. Numa parceria com a Too Good To Go, o que sobra dos brunches de fim de semana é vendido a um preço simbólico.