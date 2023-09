Despesa de hospitais públicos com medicamentos cresce mais de 12%

Há um ano, o ministro da Saúde considerou insustentável a subida dos encargos com medicamentos no Serviço Nacional de Saúde.

Apesar do reparo, desde então a situação tem vindo a piorar e é na região de Lisboa e Vale do Tejo que os gastos são mais elevados.

Os administradores hospitalares admitem estar preocupados com o aumento das despesas com medicamentos no SNS.Ouvido pela Antena 1, Xavier Barreto, presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, assume que estes encargos com medicamentos devem merecer uma reflexão, bem como uma revisão dos contratos entre o SNS e a indústria farmacêutica.