Despesa do SNS com medicamentos está a bater recordes

As doenças oncológicas continuam a estar no topo dos gastos em medicamentos. Só nesta especialidade, foram gastos até setembro quase 700 milhões de euros.





O Infarmed explicou ao Público que este número reflete um aumento de doentes em luta contra o cancro.

Outro setor com aumento de despesas é o da vacinação, com o SNS a gastar mais de 100 por cento em vacinas em relação ao ano passado, o equivalente a 53 milhões de euros.





O argumento é a integração da vacinação em centros de saúde nas ULS.

Apesar dos avisos do Governo sobre a necessidade de contenção das despesas, os gastos dos hospitais com medicamentos aumentaram quase 15 por cento até ao mês de setembro, em comparação com o ano passado.O Executivo já disse que pretende reduzir em 208 milhões, no próximo ano, os gastos na área das compras de medicamentos e de material de consumo clínico.Em declarações ao jornal, o Infarmed explicou que as razões para o aumento se prendem com o aumento de utentes no SNS, o acesso a medicamentos inovadores e a medidas de apoio à comparticipação para grupos mais vulneráveis.