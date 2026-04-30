Despiste de autocarro escolar em Mangualde provoca feridos ligeiros

"O autocarro fazia o transporte de crianças para a escola e despistou-se. No momento, transportava cinco alunos, entre os 12 e os 16 anos, mais o condutor. Foram todos assistidos no local e dois deles, passageiros, seguiram para o Hospital de Viseu", indicou Luís Martins.



O adjunto do Comando dos Bombeiros Voluntários de Mangualde, disse ainda que os "dois jovens estudantes foram ao hospital, com ferimentos ligeiros, mas por indicação dos médicos da VMER" (Viatura Médica de Emergência e Reanimação).



Segundo o Comando Sub-regional Viseu Dão Lafões da Proteção Civil, o alerta aconteceu pelas 08:52 no local em Canedo, freguesia de Mangualde e Mesquitela, concelho de Mangualde, distrito de Viseu.



No local estiveram 20 operacionais apoiados por 10 veículos dos Bombeiros Voluntários de Mangualde, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da Guarda Nacional Republicana (GNR), e do Município de Mangualde.





