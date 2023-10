Despiste de autocarro na Gare do Oriente faz três feridos graves

De acordo com a fonte, o acidente envolveu um "autocarro que atropelou algumas pessoas na Gare do Oriente, havendo quatro vítimas, três graves e uma ligeira".



Segundo os Sapadores Bombeiros, pelas 15h30, as vítimas ainda se encontravam no local.



Contactado pela agência Lusa, fonte do INEM referiu ter recebido um alerta pelas 14h47, que dava conta de um acidente de viação "com possibilidade de três vítimas, desconhecendo a gravidade das mesmas".



Para o local, o INEM enviou uma VMER, três ambulâncias e um motociclo de emergência médica.



Fonte das relações públicas do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa avançou à Lusa ter o registo, pelas 14h51, "para um despiste de um autocarro da Caris Metropolitana que apanhou três pessoas, junto à gare do Oriente", não tendo informação sobre a gravidade dos ferimentos.